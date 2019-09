Se aguarda por una mejor imagen en la gira europea

Se aguarda por los convocados del plano local para conformar la lista de viajeros a Europa. Se sabe que jugando la Selección habrá una pausa en el torneo, tal como aconteciera en la gira anterior que fue por Asia.La escuadra nacional tiene previsto viajar el domingo 6 de octubre y el corte será para el fin de semana siguiente.Nos parece inoportuno que tenga un paréntesis el Clausura aunque no hay disgusto dirigencial por ello. Para recuperar la ronda perdida habrá adelantamiento en la décimonovena fecha.Berizzo, que actualmente se encuentra fuera del país, ya tiene la base hecha y como dijimos en ocasiones anteriores no moverá mucho el tablero de quienes hoy integran la titularidad en la Albirroja, cuyo desempeño hasta ahora no convence.Los rivales que se avecinan están disputando las eliminatorias de la Eurocopa y en ese aspecto Serbia tiene previsto en su calendario oficial enfrentar a Lituania el 14 de octubre en condición de visitante, aprovechando por lo tanto, jugar con Paraguay días antes. En tanto, Eslovaquia, mejor posicionado en su serie a solo un punto de Croacia, enfrentará a Gales de local tres días antes de enfrentar a Paraguay y como tiene fecha libre en la siguiente dispuso contemplar el cotejo con nuestra Selección.Tal como apuntamos más arriba, posteriormente vendrá Chile y quedaría uno con el que se cerrará la etapa previa a los cotejos del mes de marzo, ya con miras a Qatar. Aguardamos que los europeos no licencien a sus principales figuras para los amistosos con Paraguay, eso haría perder categoría a los amistosos.La grilla en Cartagena

Hasta el momento salvo que la Conmebol tome otra postura, está marcado para el 3 de diciembre en Cartagena, Colombia, el sorteo de los grupos de la Copa América que se disputará entre junio y julio del próximo año. La inauguración está prevista en Argentina y la final en tierras cafeteras; están como países invitados para dicho certamen Qatar y Australia.

El mismo 3 de diciembre se aprovechará, según informes, para la confección de la programación del calendario a ser establecido para la ronda clasificatoria al próximo mundial, que contemplará cuatro combos de dos fechas cada uno en los meses de marzo, setiembre, octubre y noviembre.La mencionada gala pondrá muchas cosas en claro, con relación al torneo continental que entrará a disputarse cada cuatro años y las mismas eliminatorias.Rompieron los pronósticos

Colón e Independiente del Valle sorprendieron en la Sudamericana llegando a la única final a disputarse el próximo 9 de noviembre en la Olla, despachando a los afamados equipos brasileños de Corinthians y Atlético Mineiro, ambos ganadores de la Libertadores en 2012 y 2013 respectivamente.

El cuadro de Santa Fe selló su pasaporte en penales, mientras los ecuatorianos lo hicieron tras empatar a dos en la vuelta; en cotejo de ida vencieron de visitante por 2-0 y fue determinante.Sientan plaza en el sabalero, Chelo Estigarribia que se erigió figura capital. En tanto, Jorge Ortega se reintegró a la actividad normal tras superar una lesión que le hizo tener poca participación hasta ahora en el conjunto argentino. Las entradas ya están a la venta y es probable que aproximadamente 30.000 hinchas de Colón asistan al partido.Independiente aportará mucho menos en asistencia por la distancia y por costo. Tampoco esta representación tiene mucho arrastre de público aunque no por ello deja de ser atracción.Con miras al 2030

Mañana en Montevideo se tiene prevista una reunión entre representantes de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, atendiendo el interés de estos países de organizar la Copa Mundial del 2030.

Por la APF asistirá Enrique Sánchez como lo viene haciendo con frecuencia. En ese sentido la idea que tiene nuestro balompié es presentar como subsedes el estadio de la Liga Encarnacena de Fútbol que está en plena construcción y La Nueva Olla. Aunque se esté distante del mencionado mundial, se requiere de un tiempo necesario para esbozar el proyecto con todos los requerimientos.