Se acerca Ortiz como segunda incorporación

Ortiz, con sus 30 años, disputó 23 partidos esta temporada en Sportivo Luqueño donde generó dos asistencias y marcó dos goles. Tras el descenso del equipo, quedó con el pase en mano.

"No me voy como me gustaría, pero con la frente en alto de haber dado todo de mí", apuntó Ortiz en un mensaje de despedida en sus redes sociales. Junto a José Ariel Núñez, hasta ahora son dos las incorporaciones de Guaraní para el 2022.