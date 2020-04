Se acabó el recreo

La constante en estos tiempos de pandemia es la incertidumbre. No sabemos qué tan fuerte nos pegará, ni cuán graves serán sus efectos económicos. Lo que sí sabemos es que los próximos meses cambiarán para siempre al Paraguay que conocemos. Y eso no necesariamente tiene que ser malo. Permítanme apuntar algunos cambios que difícilmente puedan revertirse, y que debemos celebrar que sea así.

El Ministerio de Salud tendrá en los próximos meses un presupuesto que es cinco veces lo que recibía cada año. La magnitud de la pandemia desnudó como nunca las miserias de nuestro sistema de salud. Lo que se construya en estos tiempos quedará firme y necesitará de ahora en más de financiamiento seguro. Ya no habrá tolerancia para el ninguneo político a la salud. Tendrá que ser prioridad en el Presupuesto. Los muertos que deje la pandemia se convertirán en bronca colectiva, y esa bronca amenazará con devorar a quienes pretendan seguir por la misma senda del derroche y la prebenda.

El Presupuesto 2021 tendrá que ser, radicalmente distinto. Habrá que duplicar o triplicar la inversión en salud y educación. Y es muy probable que se deban ampliar significativamente los programas de contención social. La falta de un seguro de desempleo nos reventó ahora en la cara, y amaga con estallar en caos. Es una lección que aprender.

En contrapartida a esta necesidad de reorientar el Presupuesto hacia la inversión social, los préstamos por 1.600 millones de dólares que estamos tomando ahora –para enfrentar a la pandemia y sus consecuencias económicas– nos dejarán con muy poco margen para seguir endeudándonos, y engordará notablemente lo que debamos pagar cada año por los créditos asumidos.

Con la urgencia de más recursos para salud y educación, y las limitaciones para endeudarnos, el Estado solo podrá cobrar más impuestos o recortar violentamente sus gastos administrativos. Y convengamos en que, cuanto menos en los próximos dos años, es absurdo suponer que se podrá sacar más dinero de un sector privado que con suerte se estará recuperando de la hecatombe. Lo más lógico es que la recaudación se desplome.

Así pues, el Presupuesto 2021 deberá contemplar necesariamente una reestructuración total del gasto público. La burbuja de fantasía que permitía mantener todas esas barbaridades de la administración pública –como combustible, asesores VIP, anuenio, tarifas subsidiadas o gerentes de fotocopia– reventó. Tendrán que pisar tierra.

A quienes repiten como loros que este no es el momento de pensar en una reforma del Estado les digo que no habrá jamás un mejor momento. Esta vez no es opcional. Este Estado ya no será viable. Tendremos que empezar el 2021 con nuevas reglas para todo aquel que se sume al aparato público. Olvídense de los cargos de confianza y las contrataciones directas. Si quieren un operador a su cargo que lo paguen de su bolsillo.

Es cierto que para quienes ya están en el estado regirá la mayoría de las leyes vigentes (con recortes de cualquier privilegio innecesario), pero el grueso se irá jubilando en la próxima década. Estamos pues obligados a hacer un corte a fines de este año, y arrancar el próximo con un marco legal radicalmente distinto.

Por otra parte, así como esta coyuntura nos obligará a replantearnos el rol del Estado y, en consecuencia, la distribución del gasto, también hará indispensable reformular el modelo tributario. Por supuesto que ninguna modificación podrá introducirse de manera inmediata (la economía debe recuperarse). Pero, las mismas leyes que corten en la carne de la burocracia pública deberán establecer paralelamente un calendario gradual que haga más justa la carga fiscal.

No hay que complicarse. Quienes ganen más deberán pagar más. Y eso se resuelve aplicando tasas diferenciadas para el impuesto a la renta personal, de acuerdo con el nivel de ingresos; o eliminando por completo la posibilidad de descontar gastos a partir de un determinado volumen de renta.

La pandemia y sus brutales consecuencias no nos dejaran opción. Si queremos sobrevivir tendremos que empezar a construir un Estado serio, donde cada gasto apunte exclusivamente a mejorar la calidad de vida del contribuyente, y donde quienes sean más afortunados aporten más.

Ni políticos y burócratas con privilegios, ni multimillonarios con exenciones. Se acabó el recreo.