Save your tears fue la canción más vendida del 2021

Save your tears fue uno de los sencillos de After Hours, el cuarto álbum de estudio de The Weeknd, que integra además otras populares canciones como Heartless, In your eyes, etc.

Ranking. Luego de Save your tears, el ranking ubica en segundo lugar el tema Stay, de Justin Bieber, con 2,07 billones de ventas; en tercero está Levitating, de Dua Lipa, con 1,88 billones. En cuarto aparece Butter, del grupo BTS, que sumó 1,76 billones. Le sigue en el quinto lugar, Drivers License, de Olivia Rodrigo, con 1,73 billones; y luego se ubica en sexto puesto Peaches, de Justin Bieber y Daniel Caesar y Giveon, con 1,72 billones.

Completan la lista, en séptimo lugar Blinding Lights, de The Weeknd, con 1,61 billones; en octavo, se ubica Good 4 U, de Olivia Rodrigo, con 1,61 billones; mientras que en el noveno puesto aparece Montero (Call me by your name), de Lil Nas X, con 1,60 billones; y en el décimo y último puesto, aparece Bad Habits, de Ed Sheeran, con 1,57 billones en ventas.