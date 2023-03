Sava prepara el once para un compromiso clave

Entre las dudas para componer el once está la inclusión de Robert Piris Da Motta, que tuvo un buen desempeño en Copa, pero que no pudo estar en la ronda anterior por lesión, mientras que en ofensiva se vislumbra el retorno de Robert Morales, tras su paso por la Albirroja.

Manteniendo el esquema y para ir sumando minutos de cara al estreno en la Copa, el probable equipo del Azulgrana sería con: Jean Fernandes; Alberto Espínola, Juan Patiño, Robert Piris y Gabriel Báez; Federico Carrizo, Ángel Cardozo Lucena, Wilder Viera y Claudio Aquino; Diego Churín y Robert Morales.

tres conocidos. El Azulgrana integra el grupo G de la Copa con Palmeiras, Barcelona y Bolívar.

Con los brasileños, el antecedente más reciente es la eliminación en octavos de final en la pasada edición con derrota global de 8-0, aunque también ostenta dos triunfos como visitante en São Paulo por 3-2 (en la edición del 2006) y 1-0 (en el 2018).

Ante los ecuatorianos, en el último choque el Ciclón no pudo sortear la Fase 3 en el torneo del 2020, cediendo como local por 4-0, luego de perder 1-0 en la ida, totalizando 3 victorias en el historial (2-1 en 1967, 1-0 en 1996 y 2-1 en 1998), mientras que con los bolivianos Cerro no perdió como local, pero no ganó aún de visita.