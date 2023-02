Sava pide mayor contundencia

Un análisis muy sincero fue el que hizo Facundo Sava, entrenador de Cerro Porteño, del rendimiento de sus dirigidos en el empate 1-1 ante Resistencia de local.

“El primer tiempo no fue bueno, creo que corregimos en el entretiempo, se nos escapó un partido que lo teníamos para rematar y no lo pudimos ganar (...) Me preocupó el primer tiempo los movimientos que no eran buenos para generar peligro, corregimos, mejoramos”, analizó el DT.