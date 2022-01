Sargento no resistió, sostuvo directora

La directora señaló que el militar tenía lesiones en la cara y no presentaba dificultad respiratoria, pero que los daños internos produjeron el colapso, y el mismo no resistió.

La médica sostuvo que los procedimientos llevados a cabo fueron los correspondientes, que se hizo todo lo que se tenía que hacer, pero que esto no fue suficiente para salvar la vida del militar afectado.

“La doctora a cargo me dijo que se estaba haciendo todo lo que se tenía que hacer, cuando se dio el caso recientemente, y ella es una mujer muy correcta y educada, y ya luego me dijo nuevamente que se hizo todo lo que se pudo, pero que el paciente no resistió. Esa fue la palabra que utilizó”, expresó la directora del Hospital Militar.

Detalló que el sargento, luego de las atenciones que recibió por el ataque sufrido, fue derivado a un piso para su recuperación, pero sorpresivamente, luego de unas cuatro horas de dicha atención, sufrió un colapso respiratorio.

Isasi recibió las primeras atenciones en el Hospital Policial Rigoberto Caballero, que queda pegado a Mburuvicha Roga, y luego, en un cuadro estable, fue derivado al Hospital Militar, según explicó la directora.

“Él estaba bien. Estaba conversando con la enfermera en jefe, y de repente empezó a tener la dificultad respiratoria, y al instante se le llevó al REA (sala de reanimación), donde se le proveyó de más oxígeno, y no respondió, por lo que lo intubaron inmediatamente”, detalló.

Explicó que el militar sufrió más golpes que cortaduras visibles luego del ataque sufrido por parte del ciervo axis que se encontraba como mascota en la residencia presidencial, y que las investigaciones posteriores y los profesionales a cargo podrán dilucidar qué pasó con la víctima.

El sargento Isasi sufrió el ataque en las primeras horas de este lunes 3, y falleció a las 19:10 del mismo día a causa de un paro cardiorrespiratorio y taponamiento cardiaco.