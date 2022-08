Santi Peña adelanta que va a competir “con quien sea”

“Nuestro adversario circunstancial ha decidido bajarse de la carrera electoral; hoy les digo, mis queridas amigas y amigos, competiremos con quien sea, porque nuestra lucha no tiene nombre y apellido, no es Juan, no es Pedro, no es Hugo, es el hambre, la falta de empleo y la inseguridad. Nuestra lucha continúa y el 18 de diciembre estaremos en la cancha peleando voto a voto con quien sea y quien esté en contra de nuestros ideales y nuestra lucha por un Paraguay mejor”, exclamó en su discurso durante un acto proselitista.

Queda en manos del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR la decisión de si se acepta o no la inscripción fuera de plazo de la candidatura de Arnoldo Wiens, quien sustituye a Velázquez.

Salvavidas. Para el candidato a senador de Honor Colorado Óscar Tuma, la Embajada de los Estados Unidos le dio una gran ayuda al oficialismo al declarar al vicepresidente como significativamente corrupto, lo que lo obligó a renunciar del cargo, su candidatura y toda su carrera política.

“Contrario a lo que muchos piensan, creo que la Embajada le tiró un salvavidas enorme a Fuerza Republicana. Debemos seguir trabajando sin soberbia y con humildad”, sostuvo el abogado cartista.

Fenecido. El diputado de Honor Colorado Derlis Maidana remarcó que lo que pretende hacer el oficialismo está fuera de la ley.

“La ley no prevé una reapertura del proceso de inscripción. Los plazos ya fenecieron, las candidaturas no pueden sustituirse, no pueden cambiarse, eso es lo que estipula la ley para los casos de renuncia a las candidaturas. Están muy claros los plazos”, expresó Maidana.