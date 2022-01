Santa María, en emergencia agropecuaria por la sequía

Otro de los rubros afectados por la situación es el maíz. “Pequeños arroceros de Santa María se ven perjudicados en su rubro. Por eso en la víspera declaramos el estado de emergencia, también están afectados los ganaderos y los productores de los demás rubros. Estos son los primeros pasos como autoridades para acompañar a los productores y golpear puertas. Mañana (por hoy) nos reuniremos con el ministro de Agricultura, productores afectados y autoridades, para buscar una solución; son 800 hectáreas perdidas y 70 familias afectadas”, dijo Ramón Sanabria, intendente de Santa María.

El intendente mencionó que la situación se vuelve bastante compleja, porque el Municipio no cuenta con recurso para enfrentar la problemática. “Como Municipio no tenemos recursos, dependemos de los recursos genuinos y la mayoría no está al día en el pago de sus impuestos; por eso buscaremos apoyo a nivel nacional”, agregó Sanabria.

Uno de los productores afectados mencionó que la mayoría tiene deudas y con esta situación no tienen para pagar.

“Con esta sequía estamos muy perjudicados, hemos hecho préstamos y debemos por insumos y semillas a empresas privadas; nos encontramos solos, no contamos con el apoyo del Gobierno, vivimos de la pequeña producción de arroz y ganado; sí esto se funde, nosotros nos fundimos”, sostuvo Patricio Martínez, pequeño productor. VR