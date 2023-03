Santa Cruz denuncia al pleno amedrentamiento al Consejo

Expuso ante el pleno un video sobre el incidente en el que González apareció con una escribana en el CM.

“Es importante que nuestros actos sean públicos. ¿Cuál es el problema de asumir? La selección de un miembro de la Corte, desde el momento que forma parte de un poder del Estado, es un acto político. No veo inconvenientes en que se hable o que tengamos sugerencias. Estoy esperando la querella”, desafió. “Lo tomé como un amedrentamiento al Consejo porque no teníamos a la tercera integrante. Me parece que hay que terminar con estas cuestiones del poder político, económico, incluso embajadas, que empiecen a querer marcar las pautas”, objetó. Además, sostuvo que a su criterio se eligió una “buenísima terna”, y que el Consejo “goza de buena salud y está haciendo de forma transparente su trabajo”.