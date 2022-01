Sangre de Guerreros en Primera

Comentó, según varios datos recabados, que poco tiempo después (6 de enero de 1936) los pobladores “Cancio Ramírez, Gaspar García y Lucia Arévalos fueron los que constituyeron la asamblea constitucional del club Ameliano, el nombre nació en agradecimiento de la señora Amelia”.

Inmediatamente se gestionó la personería jurídica del club para posteriormente iniciar su incursión en los torneos del entonces Liga Paraguaya de Fútbol, en la actualidad APF.

SEDES. Su primera instalación deportiva fue justamente en el predio de Salud Pública, detrás del actual Instituto de Medicina Tropical; mientras que su segundo recinto fue sobre la calle Venezuela (anteriormente calle Luna), hasta que en 1983 por ordenanza municipal ese sector del barrio pasa a ser el barrio Virgen del Huerto (el local iba ser utilizado como sub seccional colorada), pese a ello el club es identificado popularmente con el barrio Jara. En este predio se construyó el estadio José Tomás Silva (ex presidente del club), donde actualmente ejerce de local.

SU PASIÓN. Don Riveros, confesó que su amor por los colores de su amado Ameliano se dio desde muy niño, también fue poblador de Villa Amelia, a los 15 años (en 1959) inició jugando en la Sub15 (Quinta especial) donde le tocó campeonar; mientras que en ese mismo año la Primera de Sportivo Ameliano gracias a una excelente campaña tras vencer en el triangular a Peñarol y Sport Colombia accedería a la Segunda de Ascenso (hoy Intermedia).

SUEÑOS. Después de cincuenta años, el humilde club de barrio Jara volvió a demostrar coraje y empuje futbolístico, donde el 2019, se coronó campeón y consiguió su pase por segunda vez en su historia a instalarse en la Segunda División de nuestro balompié. En el 2020 a consecuencia de la pandemia del coronavirus el torneo de la Segunda División fue postergado y ya en el 2021 con 18 equipos en competencia iniciaron la travesía rumbo al sueño de la Primera División.

Hasta la última fecha, la 34, se peleó la cuarta ubicación, puesto al que accedió el Sportivo Ameliano con chances de jugar dos duelos de promoción con el penúltimo de la División de Honor (Sportivo Luqueño). Recordemos que ascendieron de manera directa a Primera División Gral. Caballero de Juan León Mallorquín, Resistencia y Tacuary.

El 11 de diciembre de 2021, el humilde equipo de la V Azulada, daba el batacazo y dejó sin nada a Luqueño, en el año de su centenario, lo condenó a jugar en el 2022 en Intermedia.

Ameliano superó en el global 4-3 a Luqueño (partido ida y vuelta), el equipo dirigido técnicamente por Humberto García de principio a fin del torneo. Así de manera histórica inscribió su nombre de manera histórica por primera vez en 85 años de vida institucional.

“Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de vivir esto, me declaro bendecido, me hubiese gustado que aquellos que tanto lucharon por el club también lo hayan vivido pero ya se fueron. Sabíamos que era un sueño pero se hizo realidad. Un ameliano no solo vive en barrio Jara, hay miles de semillas amelianas por todo el país”, finalizó don Riveros.



El barrio de Villa Amelia dio vida al club Ameliano el 6 de enero de 1936.



La página más gloriosa de su historial comienza a escribirse en el 2022.