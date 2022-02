Sandra defiende su gestión en medio de amenaza del juicio

A pocas horas de la definición del juicio político, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, salió al paso de la amenaza y se jactó de las acciones que impulsó en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En el video institucional no se hace mención al principal cuestionamiento que pesa en su contra que gira en torno a que la misma no investiga nada que guarda relación con el sector del ex presidente Horacio Cartes, como el caso Darío Messer en el caso de lavado de dinero.