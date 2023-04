“Sanciones económicas de EEUU nos alejan del grado de inversión”

El economista resaltó que lo más grave es la acusación por su vinculación, según el informe, con grupos terroristas, siendo presidente de la República. “La narcopolítica sabemos que permea en la región a varias personas, que ya no son noticias, pero que sea un ex presidente de la República, tenemos, casos muy contados”. El más reciente creo que fue el ex presidente de Honduras, que fue extraditado”, apuntó.

Siguió analizando el tema y sostuvo que el caso va más allá, al prohibir a los americanos residentes y no residentes establecer negocios con el señor Cartes. “Este hecho implica la debilidad de las instituciones en el Paraguay y la poca garantía de la Justicia que siempre mencionan las calificadoras de riesgo país”, sostuvo.

En ese sentido dijo que no cree que con estos antecedentes nuestro país sea atractivo para las inversiones serias. El resultado de las elecciones será muy importante. “El liderazgo de Santi (Peña) deviene de Cartes y una eventual victoria, me dice un politólogo, la lapicera funcionaría a control remoto”, sostuvo.

Borda insistió que esta situación nos aleja del grado de inversión porque no se puede lograr con una debilidad institucional. “El hecho que EEUU sancione como significativamente corrupto es grave, pero para mí lo más grave es la sanción económica que le imponen a su firma y la prohibición para americanos residentes y no residentes de hacer negocios con el Grupo Cartes”.

Borda insistió que Cartes no es cualquiera, es un ex presidente de la República. Y la pregunta es, ¿qué hizo la justicia paraguaya?, ¿por qué dejó pasar una situación tan grave como la narcopolítica, el lavado de dinero y la acusación que hace EEUU que está vinculado a grupos terroristas? Eso complica mucho; es algo que afecta nuestra calificación, apuntó.

Agregó que preocupa no solo por lo que pasa acá, sino por la imagen externa. En Paraguay por esto no vienen las buenas inversiones porque no funcionan las instituciones y la justicia. “Ya no ganamos más levantando las banderas de que acá, tenemos recursos naturales, energía renovable o las tasas son bajas, la gente viene por instituciones fuertes que puedan garantizar las inversiones”, sentenció.



Las sanciones económicas aplicadas por Estado Unidos a las empresas de Cartes hacen más lejanas la posibilidad de atraer a buenos inversionistas, sostuvo el ex ministro de Hacienda, Dionisio Borda.



5

empresas en las cuales Cartes tenía alta participación accionaria no pueden realizar negocios en los EEUU.