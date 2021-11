Sancionan uso de Fonacide para saldar deudas con privados

Al respecto el doctor Raúl Doria, referente de la nucleación de sanatorios privados, mencionó que la aprobación de la ley es bienvenida. Advirtió que si el Estado no cancela la deuda con los nosocomios privados, ellos no podrán recibir pacientes del sistema público en caso de una tercera ola Covid empuje a dicha situación. Ello se dará porque los sanatorios no tendrán como hacer frente a los costos de personal, adecuación de áreas y equipamientos. En tanto, el Ministro de Salud, doctor Julio Borba, mencionó que se realizará el pago cuando el Ministerio de Hacienda realice el envío correspondiente.

DISPOSICIÓN

La disposición del pago de los USD 40 millones como parte de lo adeudado por el Estado con sanatorios del sector privado, se dio tras debatir sobre la necesidad de honrar la deuda con ese sector ya que de vuelta el sistema sanitario está registrando un aumento de pacientes por Covid. La deuda fue originada con los sanatorios en virtud de la ley de emergencia que contemplo este mecanismo de alianza público-privada.

Al respecto, el senador Jorge Querey, argumentó que en vista de que los privados cumplieron con el servicio como complemento al sector público que se vio sobrepasado en el peor momento de la pandemia, es necesario el pago. “Los servicios fueron prestados y pese a los esfuerzos que fueron insuficientes, fue necesario recurrir al sector privado con contrataciones y con tercerizaciones de estos servicios y los que han sido suministrados, han sido prestados, por lo tanto, las obligaciones que devienen de esta como cualquier otro contrato sean de entes públicos y privados”, señaló.

Además trajo a colación la situación que actualmente se da con el rebrote de la enfermedad y nuevos internados por Covid. “Nuestra vulnerabilidad ante eventual pico de reinfecciones nos puede exponer a situaciones de estrés al sistema hospitalario y a las unidades de cuidados intensivos”, dijo.

La Ley 6742 de Gasto Cero y 6725 de Fondo Nacional Covid-19 determina que el financiamiento de unos USD 30 millones debió ser compuesto, a sugerencia del Ministerio de Hacienda, por remanentes del fondo de emergencia nacional, las binacionales Itaipú y Yacyretá, y la reprogramación de créditos.

Sin embargo, los USD 30 millones no fueron destinados por Hacienda, que sugirió buscar financiación de Fonacide, lo que hizo acrecentar el monto. Debido a esto, desde la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados manifestaron que hay otros 47 sanatorios más con cobros pendientes por lo que los USD 40 millones serán insuficientes y solo puede ser considerado una amortización del total.

También Hacienda informó que transferiría G. 11.000 millones (USD 1,5 millones) para amortizar la deuda de unos 34 sanatorios con expedientes en Salud.

