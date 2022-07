Sancionan ley que elimina los cupos de combustibles

EXCEPCIONES. Richer explicó que el proyecto original ya establecía como excepción a los servicios de salud, educación, seguridad y/o vehículos de las instituciones o entes del Estado para fines misionales, conforme a la función que le atribuye la Constitución y las leyes.

“La Cámara de Diputados plantea modificaciones, suprimiendo del mismo a las entidades descentralizadas, a los municipios y a las gobernaciones.

“Así también, simplifica la redacción de las excepciones establecidas, quedando exceptuadas las instituciones que por la naturaleza de sus funciones deban realizar labores misionales, y en especial, la banca pública. Y se agrega un artículo, que habla sobre sanciones para quienes incumplan las disposiciones, lo cual no estaba establecido en el texto de la Cámara de origen”, explicó Richer.

Por lo expuesto, dijo que la Comisión aconsejaba aceptar las disposiciones de los diputados.

La senadora Desirée Masi lamentó que ya no se pueda tocar el texto y deba elegirse entre uno y otro, ya que consideró que algunos cambios estaban bien, pero que algunas excepciones eran un error.

“Yo soy parte de la Comisión de Legislación, y el BCP (Banco Central del Paraguay) se fue a hacer lobby como si fuese que la parte misional de ellos no se entiende que tiene que tener, pero bueno, acá ya pusieron la banca pública, quedó general lo otro, y tiene sanciones, que es la parte más importante, pero lastimosamente le quitaron a los municipios y gobernaciones, como si fuese que no hacen vito con los vales de combustible entre las autoridades, y no les dan a la ambulancia, ni patrullera”, dijo.

Finalmente, se pasó al estadio de votación y por mayoría quedó sancionada la ley en la versión Diputados.