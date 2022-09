San José vuelve a ganar al King

El máximo anotador del juego fue el sanjosiano Franco Benítez con 23 puntos, seguido por Édgar Titi Riveros, de Olimpia, con 17.

En otro compromiso de la ronda, Ciudad Nueva venció como local a Félix Pérez Cardozo por 71 a 63.

La clasificación la lidera Deportivo San José con 10 puntos, Colonias Gold 8, Olimpia Kings 7, Ciudad Nueva 6, Libertad, Campoalto y Félix Pérez Cardozo, 5.

Mañana, por la fecha 6, se enfrentan: Libertad vs. Ciudad Nueva en La Huertita desde las 19:30 y Félix Pérez Cardozo vs. Campoalto (en el Efigenio González, 19:30). El viernes 16: Colonias Gold vs. Olimpia Kings (Ka’a Poty, desde las 19:30).