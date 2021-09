San José lidera tras la 3ª fecha del hexa

El Santo en la fecha 3 superó a Olimpia Kings en su campo por 94 a 82. Destacaron en el local Fernando Dose y en el decano Rodney Mercado, ambos con 19 puntos obtenidos.

En otro compromiso, Libertad se impuso con comodidad a Ciudad Nueva de local por 92 a 65, con Jorge Sequera como máximo anotador con 19 puntos.

A su vez, el Colonias Gold, en el Ka’a Poty, superó en un gran juego a Paranaense por 81 a 77. Jorge Peralta del Colonias fue el destacado con 18 puntos. Mañana prosigue la ronda con el juego entre San José vs. Colonias en el León Condou (20:00). Para el lunes 27: Olimpia vs. Libertad (en el polideportivo ODD) y Ciudad Nueva vs. Paranaense (en el Luis Fernández, ambos desde las 20:00).