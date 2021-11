San Antonio: Entregan tarjetas a jubilados

Cecilia Rodríguez, gerente de prestaciones del Instituto de Previsión Social, explicó que comenzaron a entregar las tarjetas a los jubilados del IPS de San Antonio para el pago de sus haberes a través de los cajeros. Inicialmente no pudieron cobrar, debido al asalto del lunes pasado.

Se aprovechó la circunstancia para bancarizar a los jubilados de dicha localidad. Rodríguez explicó que es una forma de dar seguridad para los pagos. “Vamos a estar realizando la bancarización con Visión Banco, dejando en claro que no van a hacer el descuento en caso que se haga con otro tipo de cajero que no sea de ese banco”, manifestó a Monumental AM.