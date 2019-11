Sampdoria de Édgar Barreto consiguió una gran victoria por 2-1 ante Udinese y se aleja de los últimos lugares de la Serie A de Italia.

El ex seleccionado nacional no fue tenido en cuenta por el técnico Ranieri, pero estuvo presente para ver la victoria que lo deja con 12 puntos y pone al Genoa de Antonio Sanabria en zona de descenso. El Tonny no fue citado para el choque de hoy a las 16.45 ante SPAL.