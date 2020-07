Samaniego dice que informe de la CGR contiene “errores”

Según el informe de la Contraloría, Samaniego contrató a una misma empresa de forma irregular, para construcciones, equipamientos y hasta alimentación escolar. La firma BH Service SRL no estaba habilitada para la provisión de almuerzo escolar y recibió para la ejecución de este servicio G. 178 millones de los recursos del Fonacide. También fue adjudicada para obras como construcción de baños y cocinas en escuelas sin estar acreditada para esos trabajos.

Entre otras falencias se encontró que BH Service SRL, contratada por un monto de G. 66.500.000, no estaba habilitada para obras, pero se encargó de la construcción de un baño en la escuela Don Sixto Samaniego, según el llamado. No obstante, la autorización del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) fue para mantenimiento y reparación de sanitarios ya existentes. Además, no se hizo la comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“En ese entonces, salió un nuevo requisito de que debía tener permiso del Ministerio de Educación y yo ya había realizado las obras, después la Contraloría me informa, y yo hice un plan de mejoramiento porque fue un error administrativo, no hubo un daño patrimonial, las obras están, fue un error administrativo”, explicó el legislador.

Sobre Rivas. En cuanto al audio donde se escucha al diputado Tomás Rivas diciendo que Samaniego tenía una obra fantasma de G. 400 millones, indicó que esas expresiones solo fueron para justificarse y que son falsas.

“Que él me diga cuál es (la obra), si es tan hombre y está tan seguro de lo que dice. Porque yo le puedo acusar de muchas cosas también a él. Le puedo acusar hasta de su época de gobernador (de Paraguarí). Si él me acusa, que me diga cuál obra, dónde y que él mismo se vaya a denunciar. Eso dijo en una reunión privada queriendo justificarse”, apuntó Samaniego.

Finalmente, sobre la corrección que hizo de sus bienes en su declaración jurada, dijo que solo olvidó que poseía ganado vacuno, porque antes eran de su padre.