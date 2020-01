Samaniego afirma que no pidió ni ofreció pagarés a Camilo Soares

“Falta a la verdad, porque no es verdad eso. Así de claro y contundente te digo. Ni nadie me ofreció bonos de ningún partido ni de ninguna persona. Nunca hablé con Camilo al respecto”, aseguró la senadora en comunicación con Monumental 1080 AM.

Samaniego se mostró sorprendida por la consulta sobre las declaraciones de Soares y reiteró insistentemente que “no es verdad” lo que dijo el ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). “Ni me vinieron a ofrecer ni ofrecí yo. Así de contundente y clara soy. Y no entiendo por qué me mete él en estas cosas”, expresó.

Señaló que quiere saber todo el contexto de las acusaciones de Camilo Soares, porque no está informada de nada. “No recibí ninguna propuesta ni le hice ninguna propuesta ni de bonos, ni a él ni a nadie. Nunca”, reiteró.

La legisladora aconsejó además a Camilo Soares y a Rocío Casco, referentes de la izquierda que están en conflicto, que hablen ante la Justicia y terminen sus problemas internos de movimiento. “A mí nunca me van a escuchar meterme en este tema de peleas de actores que estaban o estuvieron juntos. Pero a mí esto me molesta porque no es verdad”, subrayó Samaniego.

Recordó además a su padre, quien le había recomendado que si incursionaba en política “nunca sean tesoreros”, lo cual tuvieron en cuenta, por lo que no sabe del manejo del dinero. “No estuve nunca cuando se distribuía la plata en el movimiento. Desconozco de lo cual están hablando. Cuando uno tiene la verdad, como yo, no tiene problemas”, afirmó.

RETO. Igualmente, desafió a Soares a que presente alguna prueba si la tiene en alguna parte, en algún audio, “para demostrar que yo le planteé algo así”. “No va a tener, porque no es verdad. Ni Camilo ni nadie”, aseveró ofuscada.

Insistió también que nunca estuvo en la distribución del dinero en todos los movimientos de los que formó parte. “Siempre estuve trabajando, organizando a la dirigencia de ese movimiento para entrar en la campaña. Entonces, desconozco si eso fue así”, dijo.

Samaniego también indicó que Horacio Cartes “nunca” le pidió que se haga cargo de los pagarés de Avanza País. “En honor a la verdad, nunca ni escuché ahí en las reuniones. Yo siempre estaba en las reuniones del movimiento. Jamás escuché algo así”, apuntó, reiterando que si Soares la nombra “está mintiendo”.

Una y otra vez, la senadora repitió que nunca estuvo en una cosa así en la política, ni en otro partido ni en su partido. “No tiene que meternos a gente que no tenemos nada que ver”, señaló.

Finalmente, aclaró que no accionará judicialmente por las declaraciones de Soares. “Yo no quiero entrar en el tema judicial porque es un proceso largo”, aseveró.

La ex diputada Rocío Casco afirmó, por su parte, que Soares hizo “toda una ruleta” con los bonos de Avanza País, “donde creó su propio sistema de usura interna”. “Es un estafador y mentiroso”, apuntó.