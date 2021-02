Salyn reivindica el pacto con Llano “para pacificar PLRA”

El sorpresivo acuerdo lo dio a conocer el mismo Llano vía redes sociales la noche del miércoles y de alguna forma le da a Buzarquis la tranquilidad de la estructura en varios departamentos. El senador anunció que su proyecto tiene como objetivo “construir la paz en el PLRA” que los fortalezca para futuras elecciones.

“En primer lugar, mi candidatura surge del movimiento Nuevas Ideas 2023, el cual formamos con Víctor Ríos, quien también me acompaña; ahora, no es ninguna novedad que el Equipo Joven de Blas Llano también quiere acompañar y yo estoy dispuesto a conversar con todos los sectores y armar un gran frente para pacificar el partido, porque no había oportunidad si uno de los liderazgos históricamente en pugna en el partido llegaban”, apuntó.

Resaltó que el objetivo principal que se traza es llevar al Palacio de López a un liberal. “Mi idea es conducir a la presidencia de la República a un liberal. En ese sentido queremos armar una gran concertación con toda la oposición. Con Efraín Alegre lo veo muy difícil que suceda eso”, sostuvo Buzarquis.

Remarcó que su proyecto se abre a todos los sectores y no es “antinadie”, aunque reconoció que en los últimos tiempos el diálogo con Alegre era imposible dado que él mismo se cerró y tiene una visión personalista de la política. “Le vamos a ganar la elección y le vamos a ganar grande (a Alegre). Existe un problema desde que nos apartamos hace tiempo, que era que él no juega en equipo y con él ya no se gana en el 2023. Hicimos cuatro y cinco mediciones diferentes y en ningún escenario ya gana”, aseguró. Para Buzarquis es Alegre quien tiene un matrimonio “de conveniencia con Cartes”, al no querer bajarse de la campaña electoral prevista para el 2023. “Es funcional a Cartes. Para la fachada hace su política anti-Cartes, pero es Cartes al final quien elige para su contrario. Cartes quiere que él sea el candidato liberal porque ellos saben que le ganan fácil”, finalizó.

La nueva mayoría incluye un acuerdo con casi la totalidad de los diputados.