Salud tomó medida ante posible circulación viral del coronavirus

En comunicación con Monumental 1080 AM, el doctor Guillermo Sequera, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, señaló que se asume la circulación viral del coronavirus.

“Por ese motivo es que se tomó esa medida un poco drástica por dos casos. Quiere decir que esos países de donde vinieron esas dos personas, tienen circulación comunitaria y no están detectando. No es que quiera echarles la culpa. Lo que interpreto de esto es que me estará pasando lo mismo a mí y no quiero esperar a que me explote en la cara eso”, expresó Sequera.

En caso de no tomar este tipo de medidas, existe un mayor riesgo por un sistema de salud precario que aún sigue siendo golpeado por la reciente epidemia de dengue. Se refirió a los casos en que personas con otras patologías podrían fallecer por no poder ser atendidas ante los hospitales saturados por gente con Covid-19.

El responsable de Vigilancia de la Salud señaló que ya se deja de lado el criterio de la OMS que era de hacer solamente análisis a personas que llegan de países con circulación comunitaria.

“Basta ya con eso, hoy está circulando el coronavirus y probablemente hace tiempo que está circulando. Lo que pasa es que nosotros queríamos que reúna la definición de casos como dice la OMS y estamos perdiendo el tiempo. Cualquier gripe que estamos teniendo es probable Covid-19. Tomemos medidas con todos”.

Actuar

Reposo, aislamiento y acudir a los centros asistenciales solo cuando se tiene síntomas graves son las recomendaciones que lanza el referente de Salud Pública.

Fiebre persistente y dificultad para respirar son las señales de alarma más notorias. La franja etaria en mayor riesgo es la de los adultos mayores. “Por ellos debemos tomar las medidas”, expresó.

Con relación a las suspensiones de actividades públicas y educativas, comentó que se irá midiendo el resultado de estas directrices. A partir de la evaluación se verán si son levantadas o profundizarlas. Como ejemplo del siguiente nivel citó a Italia, donde se detuvo la movilidad y se restringió el traslado de personas.

Con respecto a la situación de los cinco casos confirmados, mencionó que el primero de ellos se encuentra en buen estado de salud. Respecto al paciente que llegó desde Argentina y se convierte en clave, se encuentra en terapia intensiva y su estado es grave. “Hay otros tres casos más y creo que uno de ellos está grave también”, expresó. Con relación a uno de los afectados cuyo deceso corrió como fake news, fue desmentido ayer.



5 casos confirmados por el Ministerio de Salud Pública. El que más preocupa es el que llegó de Argentina.



7 han sido descartados desde que se empezaron a detectar los casos, informó el ministro Julio Mazzoleni.



100 personas se encuentran en aislamiento y son monitoreadas frecuentemente por el Ministerio de Salud.