Salud registró menos consultas y muertes durante la pandemia

El cumplimiento de los protocolos sanitarios tras la pandemia del Covid-19, como el lavado correcto de manos, el distanciamiento físico y el uso de tapabocas, no solo marcó la diferencia en la lucha contra el coronavirus, sino que también estos cuidados ayudaron a mermar otras enfermedades como gripe, diarrea, gastroenteritis.

Comparativamente con el Sars-Cov-2, en lo que va del 2020 se registraron más casos de fallecimientos de personas por enfermedades del sistema circulatorio; cáncer, accidentes cerebrovasculares (ACV), y accidentes de tránsito, entre otros, un porcentaje mucho más alto que los decesos a causa del Covid-19, pero en el global, hubo menos muertes que en 2019. El doctor Hernán Martínez, director de Redes y Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública, indicó que el lavado de manos y la suspensión de las clases presenciales hicieron que disminuyan los pacientes con influenza, diarrea, gripe, alergia, gastroenteritis, entre otros. “Este año se registraron más fallecimientos de personas a causa de accidentes de tránsito, pacientes con accidente cerebro vasculares y los pacientes con cáncer. Son más los pacientes que mueren de esas patologías comparando con los de Covid-19. Con las medidas sanitarias como el uso de mascarillas y el lavado de manos se lograron disminuir considerablemente las enfermedades respiratorias. Ojalá esto se instale y queden estas medidas en la sociedad”, refirió. REGISTROS De acuerdo con el registro del Ministerio de Salud, a nivel general, este año hubo menor cantidad de fallecimientos en comparación con el año pasado. Referente a los fallecimientos por enfermedades del aparato respiratorio en el 2020 se registraron 1.838 decesos y el año pasado se produjeron 3.291 muertes por enfermedades respiratorias, una importante diferencia, y este año se redujeron los decesos por esta causa en comparación con años anteriores. El mayor número de decesos se produjo por causa de enfermedades del sistema circulatorio con un número de 5.171 personas fallecidas en el 2020, en el 2019 perecieron 6.286 por la misma patología, lo cual indica que este año hubo menor mortandad En segundo lugar se encuentran las personas fallecidas a causa de tumores (cáncer), con un registro de 3.433 personas, en el año 2019 hubieron 5.022 fallecidos. Luego en la estadística continúan los decesos a causa de accidentes cerebrovasculares con un número de 1.406 personas; el año pasado se registraron 2.497 decesos por la misma causa. Los fallecidos por motivos de accidentes de todo tipo son 1.191 personas y en el año pasado 2.152. CONSULTAS “Hubo una disminución de aproximadamente un 50% de las consultas de otras patologías comparadas con el año pasado. También se destaca que la gran mayoría empezó a acudir a las unidades de salud familiar y no llegaron hasta el hospital. La gente también está entendiendo que puede consultar en estas unidades de su comunidad sin trasladarse hasta un hospital”, comentó el profesional. DESCENSO Por otro lado, señaló que este año la consulta de los niños, que a menudo era por gripe y gastroenteritis, mermó bastante en comparación con otros años debido al confinamiento por la pandemia. “El hecho de no salir de la casa, no ir a los parques y principalmente el haber hecho la educación a distancia con las clases virtuales hizo que muchos de los niños que normalmente se enfermaban no acudan a las consultas. Sabemos que el colegio es la fuente de contagios de la mayor parte de los pacientes, principalmente de los niños pequeños que van a la primaria”, aseveró. Asimismo, sostuvo que hubo un leve descenso de la mortalidad neonatal, pero que sí tuvieron más pacientes embarazadas con partos prematuros en los primeros meses de la pandemia porque las mujeres no iban a realizarse sus controles prenatales correspondientes..



BALANCE. Hubo más decesos por otras patologías que por Covid, pero el total de muertes es menor que en el 2019.



50

por ciento de las consultas por otras enfermedades mermaron este año en comparación con el 2019.





5.171

personas fallecieron por enfermedades circulatorias, siendo la principal causa de muertes en el país.



Este año se registraron más fallecimientos de personas a causa de accidentes de tránsito, pacientes con accidente cerebrovascular y los pacientes con cáncer que por Covid.



Con el uso de mascarillas y las medidas sanitarias disminuyeron considerablemente las enfermedades respiratorias; ojalá esto se instale y queden estas medidas de salud en nuestra sociedad.

Hernán Martínez,

director de Servicios y Redes.