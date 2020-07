Salud no brinda informe sobre el caso de García

Los resultados de los análisis de Covid-19 a los diputados Sebastián Villarejo y Rocío Vallejo han dado negativo. Asimismo, todos los funcionarios de los legisladores que se han realizado la prueba hasta ahora han dado el mismo resultado.

También los familiares del legislador se sometieron a la prueba cuyos resultados dieron negativo.

El intendente de Encarnación, Luis Yd, quien también estuvo en contacto con García, informó que su prueba también resultó negativa y que no obstante está tomando medidas de precaución y recibe a la gente en el patio de su casa.

Hace una semana empezó el laberinto de los análisis del diputado García, quien se realizó la prueba como requisito para una cirugía menor.

La toma de muestra se hizo en el laboratorio Meyer Lab, cuyo resultado fue positivo. Seguidamente se realizó dos pruebas más y una de anticuerpos, cuyos resultados fueron negativos.

A raíz del primer resultado, se tuvo que suspender la sesión marcada para ayer porque el Ministerio de Salud no estableció un protocolo para que la Cámara pueda funcionar.

García reiteró que su caso fue manejado mal comunicacionalmente y que la cartera de Salud debe admitir el mal manejo de la información. “Sería muy grave que ocurra a más personas”, expresó.

El diputado está a la espera de un informe del Ministerio de Salud sobre la primera prueba realizada en el laboratorio privado o bien que transcurran los días en que debe guardar cuarentena para poder retomar sus actividades.

“Quiero tener la tranquilidad de que no me van a escrachar en la calle por culpa de la desinformación”, dijo el legislador, quien comentó que sigue aislado en su casa a pesar de que los últimos análisis demuestran que no hay un virus. El Ministerio de Salud debía peritar la primera muestra y brindar un informe, pero hasta ahora no lo ha hecho.

García mencionó que si el protocolo señala que se debe realizar otro análisis, lo hará. “Espero que digan que realmente siempre mi resultado fue negativo desde el principio y que no me traten como positivo”, señaló.