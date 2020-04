Salud confirma en un solo día 15 nuevos infectados de coronavirus

Reporte virtual. Quince nuevos infectados de coronavirus (Covid-19) se reportó ayer; la mayor cifra de positivos en un día. De los nuevos enfermos 14 están relacionados a casos confirmados y 1 sin nexo, es decir, de transmisión comunitaria. Suman 92 casos confirmados, en un periodo de 27 días desde el anuncio del primer enfermo en el país.

Las muestras analizadas aumentaron y ayer fueron 116, de las cuales 15 dieron positivo, según los datos que posteó en su cuenta personal de Twitter el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni. Un informe que diariamente pone en vilo a muchos paraguayos en plena cuarentena. Los fallecidos se mantienen en 3. Hay 5 pacientes hospitalizados, de los cuales 2 están en terapia intensiva, los demás están bajo observación en sus casas en aislamiento, 3 pacientes más pasan a la categoría de recuperados y suman 6. MENSAJE El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, hizo un llamado a la población a respetar la cuarentena para evitar la dispersión del coronavirus. “Salir de casa o circular sin motivo válido no es solo una falta, sino que arriesga los sacrificios hasta hoy realizados. La vida depende de ello”, fue el mensaje del ministro de Salud en su cuenta de Twitter. “Todos en su rol y cada uno haciendo lo que debe hacer va a contribuir a que Paraguay supere este gran desafío y poder muy pronto abrazarnos y recordar esto como un gesto de nuestra gente y sociedad para que Paraguay salga airoso de un desafío”, es el mensaje que dio a través de un video institucional. La cuarentena #QuedateEnCasaPy prevé el riesgo de transmisión del coronavirus, por lo que el Ministerio de Salud Pública insiste en las medidas de higiene de manos, la etiqueta de la tos y el aislamiento. El doctor Juan Carlos Portillo, titular de Redes de Salud, escribió en su cuenta de Twitter que “una proyección del inicio de aumento de casos de Covid-19 señala que se podría dar en la segunda quincena de abril”. Se refirió a la excesiva circulación de personas esta semana, que podría incidir que el “pico llegue puntualmente”, advirtió el doctor Portillo. “Cualquier modificación en las medidas de cuarentena reflejará su impacto en la propagación del virus en unos 15 días. No contribuyas al inicio del pico en la segunda quincena de abril”. FRANJA ETARIA De acuerdo con los datos oficiales, se observa que de los casos confirmados, más de 60 personas se encuentran en edad productiva de empleo. El rango de edad es de 20 hasta 59 años, según el informe de la anterior actualización epidemiológica, que se publica todos los días al medio día en la web y en las redes del Ministerio de Salud Pública (MSP). El reporte coincide con el grupo etario que, pese a la cuarentena, sale diariamente para ir a trabajar. En muchos casos, no pueden realizar teletrabajo o implementar el aislamiento domiciliario tal como recomienda Salud Pública, debido a que deben mantener su economía activa para subsistir.



nueva amenaza a la salud



Afectados. Hay cinco pacientes hospitalizados, de los cuales dos están en terapia intensiva.



INconsciencia. MSP alerta que no cumplir con restricciones puede disparar números positivos.



Son dos los pacientes que están en terapia intensiva y tres los fallecidos. Por favor, ayuda a que estos números no aumenten.

Dr. Julio Mazzoleni,

ministro de Salud.