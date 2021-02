Salud confirma que laboratorio es clandestino y alerta sobre remedios

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó que el laboratorio clandestino de la empresa British Pharma, allanado el miércoles pasado, no cuenta con la habilitación de la cartera sanitaria y sacó a luz los trece medicamentos que no están autorizados.

El operativo, encabezado por el fiscal Julio Ortiz, se realizó sobre la calle Cnel. Norberto Cabriza e/ Torres de la Vega, del barrio Lucerito de San Lorenzo. En el lugar encontraron que la vivienda era alquilada y que en ella, llamativamente, funcionaba un laboratorio sin las condiciones sanitarias requeridas.

“El establecimiento no se encuentra habilitado por la DNVS (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria) del MSP y la infraestructura no reúne las mínimas condiciones para la fabricación de medicamentos de consumo humano, por lo que no se puede garantizar que contenga la calidad, eficacia, seguridad que requiere un medicamento”, explicaron desde Salud.

El Ministerio Público, junto con agentes de la Brigada Central de la Policía, había encontrado en el lugar fármacos para enfermedades pulmonares, envases, cajas con etiquetas de los fármacos, además de artefactos en donde aparentemente se hacían las mezclas y se cargaban los jarabes de manera poco sanitaria.

El señor Andrés Agustín Ramos Ríos (46), quien alquila la vivienda, fue denunciado por el propietario, quien se percató de que el mismo estaba produciendo medicamentos de dudosa procedencia. Además, se encontraron ollas y tambores, en los cuales presumiblemente se mezclaban y almacenaban los químicos.

Ramos había mostrado una constancia de última habilitación del 2019, pero su boleta de recibo tenía el logotipo de un lugar en Luque, por lo que al parecer no correspondía y ahora Salud confirmó su inhabilitación.

El fiscal Julio Ortiz confirmó que ya remitió un oficio al Ministerio de Salud y falta la contestación, para determinar así una imputación contra Ramos.

Según dijo, se descubrió que era muy rudimentaria la manera de preparar los medicamentos. Inclusive, hay videos en donde se observa el ambiente poco sanitario.

RECOMENDACIÓN. La DNVS recomendó a la ciudadanía adquirir medicamentos que tengan Registro Sanitario vigente y que estos sean únicamente adquiridos en establecimientos autorizados.

En caso de que sepa de alguna venta o distribución de los productos citados en la imagen, dispusieron avisar a través del correo dnvs@mspbs.gov.py.

También si alguien consumió y tuvo alguna reacción adversa, se debe informar al correo: farmacovigilancia.dnvs@mspbs.gov.py.

En tal sentido, la DNVS hace un llamado a la población para que se abstenga de adquirir y consumir los citados productos con las características notificadas en la alerta, es decir, aquellas producidas por el laboratorio British Pharma.