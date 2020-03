Salud confirma el primer caso de coronavirus y llama a la calma

Una persona de 32 años que retornó al país el pasado 3 de marzo proveniente de Ecuador es el primer caso confirmado de coronavirus importado (Covid-19), según la información oficial del Ministerio de Salud Pública (MSP). Paraguay se suma así a los países como Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa y Chile, que ya registran los casos importados de la enfermedad en América del Sur.

El paciente acudió ayer a un establecimiento de salud del Departamento Central, área metropolitana, por síntomas de tos y dolor de garganta. “Él se encuentra en este momento en muy buen estado de salud. Consultó por un cuadro febril y por problemas de garganta”, informó el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud. El afectado está con aislamiento domiciliario y con seguimiento médico del personal de salud. “Está en franca mejoría. Está siendo monitoreado diariamente en su casa. Anticipamos una recuperación del mismo”. Un total de 14 personas; 8 personales de salud y otros 6, que estuvieron en contacto con el hombre en los últimos cuatro días, están siendo monitoreados y contactados por la Dirección de Vigilancia de Salud del MSP para el seguimiento correspondiente. Entre ellos, hay personal sanitario y parte de la tripulación del avión. “En el momento que la persona llegó no configuraba un caso sospechoso. Después tuvo síntomas y acudió a un establecimiento de salud”. El ministro de Salud dijo que con el monitoreo a las personas que estuvieron en contacto con el hombre de 32 años, se podría impedir el contagio comunitario. INFORMACIÓN OFICIAL El Laboratorio Central del MSP es el único centro oficial que dispone de los estudios para la confirmación de los casos de coronavirus. El representante de la cartera sanitaria llamó a la calma y aseguró que se aplican las medidas de bioseguridad para contener la transmisión del virus como lo recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Estamos en una fase de mitigación”. El ministro Mazzoleni insistió en poner en práctica las medidas higiénicas para evitar el contagio comunitario. “Insistir con el lavado de manos, la etiqueta de la tos (toser en la flexura del codo). El uso de tapabocas es exclusivo para las personas con síntomas respiratorios, para proteger al resto que tienen algún síntoma”. (Ver info). Añadió que es necesario que las personas que vuelven de zonas con transmisión comunitaria como países de Europa o Asia hagan el autorreporte y el aislamiento domiciliario voluntario. Si presenta algunos de los síntomas como tos, fiebre y dolor de garganta reporte al Centro Nacional de Enlace (0983) 879-275. Para cualquier consulta está disponible también el sistema 911 de la Policía Nacional. Una de las ventajas que tiene Paraguay, como país tropical, son las altas temperaturas, que incluso persisten en invierno, que podría ayudar a un menor impacto del contagio, pero no se debe subestimar a la enfermedad, dijo el ministro de Salud. MEDIDAS ESTRICTAS Todo viajero; connacional o extranjero, que provenga de un país que registre circulación comunitaria de Covid-19, al ingresar al país deberá seguir una serie de medidas preventivas durante 14 días, para impedir la propagación del virus. La Dirección de Vigilancia de la Salud descartó a la fecha 8 casos sospechosos y uno se encuentra en estudio; una persona que vino de un país con circulación de coronavirus. Los reportes fueron registrados tras la alerta epidemiológica que se lanzó en enero pasado. Más de 70 personas están siendo monitoreadas en sus domicilios, tras retornar al país provenientes de las zonas con epidemia. “Todas las personas hasta la fecha no presentan síntomas”. La connacional contagiada de Covid-19 en Italia fue dada de alta el día de ayer tras cumplir con el protocolo de aislamiento y tratamiento, informó en un comunicado la Embajada de la República del Paraguay en Italia. Estimativamente, 28.000 a 30.000 profesionales de blanco son capacitados sobre el coronavirus a nivel presencial y por medio de un curso online.



CIFRAS OFICIALES. Un caso confirmado, otro en estudio y ocho descartados, informó el MSP.



MORTALIDAD. El Covid-19 tiene una letalidad del 2%, que afecta más a personas de la tercera edad.



REINA UNA NUEVA AMENAZA A LA SALUD



El virus tiene ciertas características que hacen de que tenga mayor afinidad con personas que tengan un sistema inmunológico deficiente. Entra a la vía respiratoria baja y hace una neumonía. En los niños, el sistema inmunológico lo controla y hace que tenga un catarro común.

Dr. Romeo Montoya,

Especialista en Enfermedades Transmisibles de la OPS/OMS.



No es un virus que de por sí su injerencia directa tenga una gran mortalidad, sí tiene una gran transmisibilidad. (El coronavirus) se transmite tres veces más que la influenza, por eso se calcula que produce 7 veces más infecciones que la influenza.

Dr. Tomás Mateo Balmelli,

infectólogo.



COVID-19 VERSUS INFLUENZA. La nueva enfermedad se transmite tres veces más que la influenza.



PREVENCIÓN. El lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos es clave para evitar contagio.



REINA UNA NUEVA AMENAZA A LA SALUD



Contención del virus. Las Américas deben prepararse para responder a casos importados, brotes y transmisión comunitaria del coronavirus, dijo la directora de la OPS, Carissa F. Etienne. El primer paso es contener el virus tras su introducción con la detección y aislamiento de casos.



Proteger al personal de salud. La OPS recomienda que para salvar vidas del sector de la salud se debe garantizar la protección de los trabajadores del bloque sanitario y la organización de los servicios para responder a una posible mayor afluencia de pacientes críticos.



Parar contagio. Desacelerar la transmisión con un enfoque multisectorial y el trabajo con educación, transporte y otros para determinar las medidas públicas que se activarán de ser necesario, y que pueden incluir el cierre de escuelas, la cancelación de reuniones y otros.