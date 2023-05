Salonismo programó inicio de División Oro

La Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS) calendarizó el inicio de la División Oro, categoría principal de la disciplina.

La justa llevará la denominación de Homenaje a campeones mundiales 2003 y los primeros partidos serán los siguientes, el jueves 18 por la Serie A: Independiente vs. NSA-Casa España (Fomento), Cerro Corá vs. La Merced (Lambaré), por la Serie B: Simón Bolívar vs. Capiatá (Trinidad), 12 de Junio vs. Artemios (Trinidad).