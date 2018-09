Salonismo: Empates en el inicio del cuadrangular final

Los marcadores: José Meza 2 (goles de Cristian Ascona y Héctor Cabrera) - San Alfonso 2 (Diego Ortiz y Félix Pérez).

Fomento 2 (Gustavo Vázquez e Iván Ruiz Díaz) - Simón Bolívar (Óscar Soto y Eduardo Manzano).

La 2ª fecha, el martes 11: San Alfonso vs. Fomento y José Meza vs. Bolívar. La fecha 3, martes 18: Fomento vs. José Meza y Bolívar vs. San Alfonso. Los juegos serán en el Fomento desde las 19.45.

FEMENINO. Marcadores en la fecha 1 del Grupo A, del Nacional femenino que se juega en Hernandarias: Amambay 8-0 San Bernardino y O’Leary 6-5 Caaguazú. Posiciones: Amambay y O’Leary 2, Caaguazú y San Bernardino 0.

Grupo B: San Juan 2-6 Villarrica y Hernandarias 12-2 Cnel. Martínez. Posiciones: Hernandarias y Villarrica con 2, San Juan y Cnel. Martínez 0. Para hoy (a las 19.00): O’Leary vs. Amambay, San Bernardino vs. Caaguazú, Hernandarias vs. San Juan y Cnel. Martínez vs. Villarrica.