Salón: Minga Guazú eliminó al último campeón

El compromiso de desempate por el Grupo 8 se disputó en el Polideportivo Municipal de Ciudad de Este ante 3.100 pagantes, dejando una recaudación de G. 62.000.000.

Los goles para Minga fueron convertidos por Javier Candia, Julio Rodas y Javier Díaz. Para Franco: Héctor Helman y Reinaldo López.

“Implementamos lo básico del fútbol de salón y ya empezamos a jugar las finales, estamos preparados para ser protagonistas en el Nacional”, manifestó el entrenador de Minga Guazú, Nery Cubilla, tras la victoria.

Franco, 9 veces monarca y campeón en la edición del 2018, no podrá defender el título en Alto Paraná 2019.

POCA COBERTURA POLICIAL. Tras el final, otra vez se registraron hechos de violencia entre los hinchas. Los agentes del orden fueron rebasados ya que acudieron al espectáculo en un número mínimo (10 efectivos). Simpatizantes de ambos bandos ingresaron al campo de juego generando una pequeña gresca.

REPESCA. Mañana, a las 20.45, en simultáneo se disputan los compromisos de ida de los tres repechajes: Villeta vs. Ypacaraí, San Juan Bautista vs. San Bernardino y Horqueta vs. Yby Yaú. Las revanchas serán el sábado 9 con localía invertida. El sorteo de grupos y elaboración de fixture será el lunes 11 en el Hotel Gran Nobile de Ciudad del Este, a las 12.00. Las sedes para la disputa del certamen son el Barreto Sarubbi de CDE y el Municipal de Juan León Mallorquín.