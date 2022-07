Salón: Los nacionales juegan en Colombia

Hoy, por la fecha 1, los duelos son Faraones vs. Calfer (15:00), Fomento vs. Factory (17:00), 12 de Junio vs. Petroglifos (19:30) y Caciques vs. Latinos (21:30)

En la fecha 2, mañana: 12 de Junio vs. Latinos (15:00), Faraones vs. Factory (17:00), Fomento vs. Calfer (19:30) y Caciques vs. Petroglifos (21:30). Fecha 3, viernes 29: Calfer vs. Factory (15:00), Petroglifos vs. Calvario Latinos (17:00), Fomento vs. Faraones (19:30) y Caciques vs. 12 de Junio (21:30).