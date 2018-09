Salón: Albirroja C20, con dos amistosos rumbo al Mundial

Los juegos serán en el polideportivo del Sol de América, el domingo 16 de setiembre (a las 18.00) y el lunes 17 (a las 19.00). La entrada es libre y gratuita.

El plantel nacional es dirigido por Andrés Bogado y cuenta con jugadores que disputan el torneo principal del área metropolitana (División Oro) como Júnior Arana, Rolando Rotela, Óscar Soto, Andrés Rivas, Ariel Fatecha y José Guerrero, entre otros.

DIVISIÓN A. Esta noche, desde las 20.00, en el Fomento, por la fecha 3 del hexagonal final en División A, juegan: AQ.Com vs. Cansas SIL, NSA Club vs. Independiente y Atl. Ñemby vs. 12 de Junio.

Posiciones: 12 de Junio 3 puntos, NSA 3, Atl. Ñemby 3, Independiente 2, AQ.Com 1 y Cansas SIL 0.