Salomón justifica al titular de la Corte

El presidente del Congreso, Óscar Cachito Salomón, se mostró tibio a la hora de hablar del caso que afecta al ministro de Justicia, Antonio Fretes.

“Yo me tomé un poquito el tiempo de consultar a miembros de la Corte y en especial a un ex senador (Víctor Ríos) la situación denunciada por (Pedro) Santa Cruz y he confirmado el preopinante en ese caso fue el ministro Fretes, y él opinó a favor de la extradición de Hijazi. Y bueno, eso creo que desbarata la posición y la denuncia”, expresó.