Salida de Riera deja a HC debilitado con solo cinco senadores titulares

El movimiento queda con cinco senadores, Antonio Barrios, como líder de la bancada; Sergio Godoy; Juan Darío Monges, Javier Zacarías Irún y Arnaldo Franco. Este último es el vicelíder y había ingresado en reemplazo del abdista Rodolfo Friedmann, quien pidió permiso para asumir como ministro de Agricultura y Ganadería. Friedmann había cedido su lugar en el Senado como parte de un pago de favores del oficialismo al cartismo, que salvó al presidente Mario Abdo Benítez del juicio político.

Sin embargo, Friedmann puede retomar su puesto en cualquier momento, lo que fue reclamado por Honor Colorado, exigiendo su renuncia y no solo un permiso.

FRÁGIL. Pero la banca de Franco no es la única que no está firme. En marzo pasado, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva y libró una orden de captura para Javier Zacarías Irún, pero fue apelada por la defensa del senador, acción que no fue resuelta hasta ahora por la Cámara de Apelaciones, que debe confirmar o apelar el pedido.

Zacarías está imputado por lesión de confianza en carácter de instigador. En otra causa, está procesado por declaración falsa y cuenta con una denuncia por enriquecimiento ilícito. Aunque es protegido por el Partido Colorado, se habló de que debería perder su investidura.

LA BANCA DE PAYO. Por estos motivos, Honor Colorado reclama con más fuerza el lugar dejado por el destituido Paraguayo Cubas, que ahora es ocupado por el luguista Miguel Fulgencio Rodríguez.

Los cartistas hasta presentaron una acción ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar que la banca corresponde al Partido Colorado; lo mismo ya había sucedido tras la salida de Jorge Oviedo Matto, que fue reemplazado por el liberal llanista Abel González, y significó una pérdida para Honor Colorado. Piden que la banca de Payo sea ocupada por Ramón Retamozo.

El movimiento Honor Colorado, que si bien es fuerte en la Cámara de Diputados, ya estaba ante una situación complicada luego de que el Gobierno de Brasil emitiera una orden de captura contra su líder, Horacio Cartes, por supuesta complicidad con el empresario Darío Messer, preso por lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato.