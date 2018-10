Sale Gavilán y entra Caballero

La presentación de Caballero, últimamente en el Independiente de Campo Grande, será hoy, a las 8.00, en el estadio Erico Galeano y sus próximos desafíos serán en la Copa Paraguay ante Guaraní, el martes a las 19.15, en el Arsenio Erico, y en el Clausura ante Olimpia, el domingo a las 17.15, en el estadio del Escobero.

acepta el desafío. En charla con Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM, el ahora entrenador del auriazul, Pablo Caballero, se sorprendió por la llamada de los dirigentes capiateños. “Es un orgullo que me llame el presidente Erico, sin reunión ya tengo un sí rotundo para ellos. Capiatá tiene un equipo armado, lastimosamente no le salieron los resultados a Diego (Gavilán) en estas últimas fechas”, mencionó el ex DT de Independiente.