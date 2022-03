Saldrán los primeros clasificados a grupos

En la Sudamericana, los choques eliminatorios entre equipos del mismo país se empiezan a resolver para definir los otros clasificados a fase de grupos. A las 19:15 se miden Oriente Petrolero vs. Royal Pari (ida 2-3) y Metropolitanos vs. Estudiantes de Mérida (ida 0-2); a las 21:30, La Calera vs. Ñublense (ida 0-0).