Salas cinematográficas en Paraguay no abrirán todavía

A través de un decreto presidencial, emitido el sábado último, las salas de cine ya podrían ser habilitadas a partir de la fecha en Paraguay con un aforo máximo de 50 personas. Sin embargo, integrantes de la Cámara de Exhibidores del Paraguay, que preside Julio Angulo, informaron que esto no será posible.

“Nosotros en Paraguay no abriremos los cines hoy, por más que el decreto presidencial lo permita. Ahora vamos a empezar a trabajar en las medidas para reabrirlos en la brevedad, pero dentro de condiciones que sean rentables para nosotros. El aforo de 50 personas, y no tener estrenos, no es rentable para abrir los cines en este momento”, explicó Hansel Biedermann, de Mediagroup, e integrante de la Cámara de Exhibidores.

Además, la citada cámara aguarda una respuesta favorable a la solicitud realizada al Gobierno de ser incluidos en la Ley 6617, a fin de que puedan acceder a “reducción del 5% de IVA, exoneración de pagos de servicios, como ANDE, etc., y una prórroga o directamente eliminación de pagos a IPS durante un periodo, hasta reactivar la industria”, lo cual les daría un oxígeno en su reactivación económica.

El decreto, que implica además el retorno del sector de eventos, también con limitaciones de espectadores, y dentro del plan de levantamiento gradual de restricciones a causa de coronavirus, se dio a conocer un día después de que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, dijera a los medios que recomendaría la adopción de dichas medidas al presidente del país, Mario Abdo Benítez.

Con el decreto presidencial ahora se oficializan esos puntos, lo que implica abandonar las fases graduales de cuarentena que se venían aplicando desde que en marzo apareció el primer caso de Covid-19 en el país.

MEDIDAS. Las medidas, vigentes hasta el 25 de octubre, permiten la apertura de los cines, con un máximo de medio centenar de espectadores y una separación de dos metros entre ellos, además del uso de mascarilla.

El mismo aforo y separación se aplicará en los cultos religiosos, así como en los eventos culturales y de ocio, como teatro, danza, conciertos y festivales o exposiciones.

Asimismo, se autorizan las reuniones particulares y privadas, pero con un máximo de 12 personas, al tiempo que se levanta la restricción horaria de la venta de bebidas alcohólicas que estaba vigente en Asunción y en el Departamento Central.

No obstante, el decreto reitera que las clases siguen suspendidas, al igual que el servicio de bares, no así los restaurantes, que prosiguen bajo reserva y con el correspondiente protocolo sanitario impuesto por el Estado para evitar la propagación del temido coronavirus.

Mientras, el sector del cine sigue a la espera de los estrenos de renombrados filmes internacionales.