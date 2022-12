Sakã se prepara para tener unos mil observadores en las elecciones

“Ya no pensamos salir nosotros primero, tampoco hacer un cómputo paralelo. El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de la Justicia Electoral actualmente es bastante rápido. Nosotros haremos una observación muestral grande en todo el país y consideramos importante porque vamos a comparar nuestros datos con los de la Justicia Electoral”, explica la abogada y militante por los derechos humanos”. Precisarán unos mil voluntarios para ello. La convocatoria ya está abierta.

Entre otros objetivos, Sakã busca promover la confianza pública con la presencia de observadores ciudadanos que, según la experiencia en otras elecciones, contribuye a la credibilidad de la competencia electoral. Con esta acción se apunta a fortalecer la democracia, a través de la presencia activa de organizaciones y ciudadanos en diversas regiones del país. “Tuvimos un clima electoral muy difícil en Paraguay, con agresiones, calificaciones rotundas durante las recientes elecciones internas”, dice Line. Fue una situación que ha llamado mucho la atención a observadores extranjeros, asegura.

“Las miradas externas dicen que no conocen que se produzcan unas primarias tan intensas y fuertes como las que hemos tenido en Paraguay”, resalta. Hay cuestiones importantes que se tienen que abordar tras estos comicios, que tienen que ver con información y con formación. Entre otras, a su criterio fue evidente que los electores no saben votar con la máquina electrónica.

“A pesar del enorme esfuerzo que se hizo de formación sobre el uso de la máquina de votación, mucha gente no sabe cómo usarla. Y sobre todo con las listas cerradas no bloqueadas, que establece el voto preferencial”, dice. En este campo los voluntarios de Sakã también colaborarán en los próximos meses. “La gente se encontró con muchas alternativas y no sabía exactamente cómo hacer para escoger. Además se encontraba con fotos de candidatos muy distintas a como son realmente estos”, refiere.



La observación de Sakã incluirá todo el proceso. Desde la apertura de la mesa, el desarrollo comicial y, sobre todo, a la hora del escrutinio.



Line Bareiro,

coordinadora de Sakã.