Sacerdote es la cuarta víctima fatal de la explosión en Madrid

Lea más: Sacerdotes paraguayos son rescatados de explosión en un edificio en Madrid

El fallecido tenía 35 años de edad y se había ordenado como sacerdote el 20 de junio del 2020 en la catedral de La Almudena, la cual se vio envuelta en la explosión.

Durante el hecho, fallecieron otras tres personas, un electricista y dos peatones, uno de 45 y otro de 58, que quedaron sepultados por los escombros en la vía pública. Los heridos fueron dados de alta con el correr de las horas.

Embed https://twitter.com/BomberosMad/status/1351942663415726081?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1351942663415726081%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ultimahora.com%2Fsacerdotes-paraguayos-son-rescatados-explosion-un-edificio-madrid-n2923817.html

En el edificio también se encontraban dos sacerdotes paraguayos, Moisés León y Matías Quintana, quienes fueron rescatados con vida de la explosión y posterior derrumbe de una parte del edificio de seis plantas.

Matías Quintana fue rescatado del quinto piso del edificio español en el que ocurrió la explosión.

"Fue una explosión muy grande, de un momento a otro las paredes ya no existían. Yo no puedo explicar cómo no fui expulsado también. Gracias a Dios, no puedo explicarme cómo no tengo heridas", había señalado el paraguayo a Monumental 1080 AM.

El padre Quintana, oriundo de Fernando de la Mora, mencionó que en el edificio funciona la parroquia Virgen de la Paloma, en donde viven varios sacerdotes.