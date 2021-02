Ruta PY08 entre Coronel Bogado y Yuty parece una zona bombardeada

Un tramo de 63 kilómetros de la ruta PY08 que une las localidades de Yuty, Caazapá, y Coronel Bogado, Itapúa, presentan una pésima imagen, similar a una zona de guerra. Los baches copan el asfaltado en gran parte del tramo.

Ante el mal estado de la ruta, cinco municipios situados en la cuenta del río Tebicuary, declararon emergencia vial y piden el recapado de la citada arteria. Las autoridades municipales de los distritos de Yuty, José Leandro Oviedo, San Pedro del Paraná, Coronel Bogado y General Artigas realizaron esta semana una sesión conjunta en la cabecera del Puente sobre el río Tebicuary y abordaron la problemática sobre el calamitoso estado de la ruta. Participan también de la reunión diputados nacionales.

Según denunciaron, parte de dicho tramo entre José Leandro Oviedo y General Artigas, la ruta tiene más de 450 baches de grandes dimensiones. En la oportunidad, las autoridades locales exigieron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el urgente recapado de la ruta PY08 Yuty-Coronel Bogado. Los manifestantes ya no quieren los bacheos y exigen que se haga el recapado con material asfáltico. Rechazan un tratamiento superficial.

“El bacheo es un calmante nada más. Queremos solucionar de raíz, esto no es lo que había solicitado la coordinadora de los Pueblos, que en su momento solicitó asfalto y esto no es asfalto, es un tratamiento superficial y ahora no queremos el bacheo nada más, sino recapado total con asfalto”, señaló Edmundo Paniagua, concejal de General Artigas.

NUMERARON LOS POZOS. Los ciudadanos de los municipios de la cuenca del Tebicuary enumeraron y pintaron los baches a lo largo de este tramo. Explicaron que hay baches de más de 1 metro de diámetro y 25 centímetros de profundidad.

Por su parte, en sesión ordinaria realizada el pasado lunes, la Junta Municipal de General Artigas declaró en emergencia la seguridad vial y de interés municipal para que se emprendan los trabajos de recapado.

Los cinco municipios urgen la intervención de las autoridades del MOPC para el urgente recapado, así como la habilitación de una báscula en la zona de Santa Bárbara, Yuty, a fin de controlar el peso de los camiones de gran porte que transitan por esta ruta.

Cabe destacar que por intermedio del diputado Walter Harms, los concejales e intendentes de estos municipios dialogaron de manera telefónica con el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens. Explicó que la situación con la empresa que fue adjudicada para dichos trabajos había incumplido el contrato. Asimismo, el titular del MOPC comunicó que desde el 2 de marzo empezarán con los bacheos de dicha ruta con maquinarias que cuenta el ente en la zona de María Auxiliadora.