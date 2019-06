Rubio y el “3” salen airosos del sábado

Un solo grito. Por Ana Izquierdo - Cronista FA. A Rubio Ñu le bastó un tanto para derrotar 1-0 al ascendente Ovetense. Gol: 44’ Alex Arce (RÑ). Recaudación. G. 1.860.000 por 74 pagantes.

Debut victorioso. Por Édgar Medina - Ciudad del Este. 3 de Febrero derrotó 2-1 a Fulgencio Yegros en el reestreno del brasileño Marcio Marolla en la banca del Rojo Esteño. Goles: 2’ César Giménez, de penal, y 13’ Tomás Centurión (3F); 53’ Jonathan Ruiz (FY). Recaudación: G. 1.420.000 por 46 pagantes.

Hoy. La jornada del domingo tendrá cinco partidos: RI 3 Corrales vs. Trinidense, Gral. Caballero JLM vs. Atyrá FC, Dpvo. Caaguazú vs. Fernando de la Mora y Resistencia vs. Sportivo Iteño (a partir de las 15.00) y 12 de Octubre vs. Independiente CG (desde las 17.00, por Tigo Sports).

Principales posiciones. 12 de Octubre 15, Guaireña (+1) 11, Atyrá 10, Independiente y 3 de Febrero (+1) 9 y Fernando de la Mora 8 puntos.