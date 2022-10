Roque y su verdad

"Yo me siento con ganas de seguir jugando, hoy tengo 41 años. Yo no le hice mal a nadie, me comporto de la mejor manera siempre; en la calle el trato con la gente es normal. Nunca hablé abiertamente de lo que pasó en Olimpia. Para mí fue un ciclo y eso pasa”, señaló Roque consultado sobre el día a día con la gente, principalmente del Decano. Añadió que "de continuar mi carrera mi opción es seguir en Libertad; no hay otra. Tengo contrato hasta diciembre. No hablamos todavía. De hecho este campeonato culmina temprano y veremos qué se da con la directiva”.

La previa y la derrota. El Guma cayó el miércoles por 1-0 ante el Decano, derrota que lo alejó de toda pelea por el bicampeonato 2022. Con relación a la caída, Santa Cruz señaló: “Estuvimos muy flojos, tuvimos problemas en la intensidad de juego. No estamos jugando bien, no fue el resultado que queríamos. Estamos enojados con nosotros mismos”.

En la previa del duelo, los hinchas franjeados corearon palabras muy fuertes contra el hoy ex ídolo del Olimpia. “Son situaciones del encuentro, en la previa me sentí incómodo, luego uno se mete en el partido y pasa desapercibido". Sobre algunos de sus ex compañeros, confesó que “ le dije a Ale Silva que hizo un gran partido. Fue el que tuvo más protagonismo aprovechando nuestras falencias". No está enojado con Mateo Gamarra, quien le pegó duro.

Por último, el experimentado e histórico albirrojo comentó sobre su proyecto a futuro con sus hermanos, siempre vinculado al fútbol. “Estamos viendo todos los detalles y organizando para la apertura de una escuela de fútbol”, finalizó Roque.



Santa Cruz (41 años) tiene contrato con Libertad hasta diciembre y asegura que su única opción para seguir es el Gumarelo.



“En la calle o en supermercados la gente me dice ‘por qué te fuiste Roque’, pero después terminan pidiéndome una foto de nuevo".