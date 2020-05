Roque no quiere irse sin el calor del público y el título

“Uno piensa a veces en eso, si termina su carrera sin público y por el otro lado, quiero ser campeón otra vez con Olimpia. Quiero jugar para campeonar. Hemos parado mucho tiempo, mis ganas ahora están en entrenar. Va a costar muchísimo a nosotros los grandes, es mucho tiempo sin fútbol”, expresó el delantero en charla con medios radiales.

Con el inminente retorno a las canchas, pero con la gran ausencia de público que tendrán los estadios por motivos de seguridad a raíz de la pandemia del coronavirus, Roque lamentó no sentir el calor de la afición en el tramo final de su carrera: “Esa sensación de estadio lleno vamos a extrañarlo tanto y cuando vuelva, será un espectáculo. Quiero ser parte de eso y no me pienso perder”.

confiado. El miércoles, Emmanuel Adebayor levantó en redes sociales una foto con el equipo de Olimpia puesto, a lo que Santa Cruz, aseguró que el delantero togolés volverá al país.

“Tiene ganas de mostrarse con la camiseta de Olimpia y hacer goles. Yo sé que no quiere que termine abruptamente su paso por el club, le pesa mucho eso de no haber hecho goles Esas motivaciones son muy importantes para que se dé su regreso”, acusó el emblema del Olimpia.