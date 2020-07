Roque: “No hubo ningún acercamiento a Tévez”

El delantero de Olimpia Roque Santa Cruz dialogó con Fútbol a lo Grande (1080 AM) en donde refirió puntos acerca de los rumores acerca de una posible incorporación del argentino Carlos Tévez y la vuelta del fútbol.

“En este momento en particular no hubo ningún acercamiento a Tévez, la situación económica no es la misma que tuvimos un año atrás, esa es una realidad que hay que ponerlo sobre la mesa”, apuntó el goleador franjeado acerca de la estrella de Boca.

El capitán además refirió acerca del sondeo que tuvo con medios de Argentina: “No estaba muy al tanto de su situación, ayer me terminé enterando que tiene un tema interno en Boca y no sabe si va a seguir allí, en realidad lo que dije es que en el pasado hice algún intento para convencerle para que venga a Olimpia, en ese momento en el que no se lo veía del todo contento en su equipo”.

Sumando acerca del intento en tiempo atrás, Roque remarcó: “Yo le había llamado, en su momento lo había intentado, siempre en consenso con Marco (Trovato), para indagar como ve esa situación, hablamos de un jugador que tiene un nombre y carisma muy importante, hubiese sido algo muy importante para nosotros como club”, remarcando: “No es fácil sacarlo de Argentina ahora, cuando estábamos en Inglaterra siempre dijo que su sueño era volver y jugar en su casa, en Boca”.

PUESTA A PUNTO. Abordando el tema amistosos previos, el goleador franjeado enfatizó: “Necesitamos jugar, tener un ritmo que nos permita competir de manera segura, el tiempo depende mucho de lo que buscan los entrenadores. Querríamos tener a todos disponibles para jugar, pero es una situación en donde los médicos deben de ponerse de acuerdo”.

Roque también analizó la vuelta del apertura y la situación del Decano: “Se enfrió mucho, será en cierta manera comenzar un torneo nuevo pero con la diferencia que arrancamos menos 4, y que ya no tenemos margen de error salvo Libertad”, agregando acerca de los juegos sin público: “Situación que se extraña mucho, pensar el tiempo que queda y esa belleza sin gente te hace extrañar de más”.

Reflexivo, el experimentado artillero agregó: “Esta es una situación que puede ser muy cambiante y en cualquier momento se puede desbordar, así que el mensaje es que hay que seguir cuidándonos entre todos”.