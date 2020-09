Roque estuvo cerca del retiro

Roque Santa Cruz se confesó en Fútbol a lo Grande (1080 AM), donde reveló que el pensamiento de dejar el fútbol profesional estuvo muy presente en el receso obligado que tuvo el fútbol por la pandemia del Covid-19. Pero al regresar y empezar a sentirse mejor físicamente hicieron que esa idea quede relegada.

“Hay momentos, el fútbol es muy cambiante, pasó cuando volvíamos recién de la cuarentena, ahí lo veía mucho más cerca (el retiro), ahora voy sintiéndome cada vez mejor, lo disfruto muchísimo y no se me pasa por la cabeza. Está claro que está en un rincón de la cabeza donde no lo pienso mucho, tiene que madurar esa idea que en algún momento nos llegará a todos”, expresó Roque sobre el retiro, un paso duro que debe hacer el futbolista profesional.

Luego agregó: “Creo que es muy difícil saber cuándo se va a terminar, son revelaciones, momentos y destellos que te muestran cuando los ciclos se terminan, uno debe tener el coraje de hacerlo, situaciones que no son fáciles, hay que tener la madurez para afrontarlas. Se disfruta cada partido como si fuera el último”, destacó el delantero.

Consultado sobre lo que significa Olimpia en su vida, Roque fue claro: “Es mi casa, es un sentimiento, me encanta, amo lo que hago, amo el fútbol y por sobre todo amo jugar para el Olimpia. Todo lo que significa el club, las responsabilidades que conllevan, para mí estar jugando así es un orgullo, una satisfacción y una bendición enorme”.

CARIÑO. Cuando decida dar el paso, Roque quiere ser recordado de una forma: “El cariño que le tengo a la gente es grande, siempre se llevan un poco de mí a cada persona que se acerca a sacarse una foto o pedir un autógrafo. Es un momento que lo vamos a vivir todos (el retiro), esperamos que nos llegue con la máxima dignidad posible, que nos agarre en un momento donde la gente vaya a extrañarnos y reconocernos por lo que dimos a un club”.