“Roque es inteligente y sabrá que hacer”

“Es un jugador que carga como capitán, y muchas veces su rol de dirigente gestor, calmando aguas, uniendo voluntades (...) Lo de ayer (por el cruce verbal con parte de la hinchada de Olimpia) es una situación de que a él le corren sangre por las venas y estalló, está en una posición donde todos los días está para resolver más problemas que cualquier olimpista en el club. No es común, pero es ser humano. Conociéndole estará más arrepentido que nunca”, expresó el Mono en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Su futuro. Tavarelli dejó en claro que lo que se le viene a Roque tras diciembre dependerá exclusivamente de su sentimiento.

“Roque va a ser lo que su corazón diga, y es un hombre demasiado inteligente (...) Como es una persona demasiado noble, hará lo que le mande su corazón y lo que parezca mejor”, recalcó el ex portero que además reveló: “Hoy Roque dejó de lado todas las deudas que tiene con él Olimpia”.

Algo que si le molestó al Mono pero que según él, dignifica aún más a Santa Cruz, es lo ocurrido tras el intento de Libertad de llevarlo.

“La gente arma escenarios, no Roque. Remontemonos con el tema de la transferencia, él fue manoseado, juzgado, colgado en la plaza, y siguió en el club, no habló, aguantó este tipo de cosas, él está más allá de estas cosas, no tiene dos discursos”, remarcó Tavarelli que mira expectante el final de la carrera de Santa Cruz.



Ricardo Tavarelli, ídolo franjeado y cuñado de Santa Cruz habló sobre su futuro.