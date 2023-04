Comisión de Árbitros APF

Dos árbitros afuera

La Comisión de Árbitros designó ayer a los jueces para la fecha 10, que tendrá la ausencia de dos árbitros que tuvieron graves errores en la última jornada: Juan Gabriel Benítez, que pitó Ameliano vs. Olimpia, y Derlis López, en Cerro vs. Nacional. Mientras que para los partidos más importantes de esta fecha, Juan López y Carlos Paul Benítez pitarán Olimpia vs. Guaraní y Cerro vs. Libertad.



Sportivo Trinidense

Rieder y el momento

Norman Rieder, presidente de Triqui, habló sobre el momento que afronta su equipo en el Apertura, donde sumó cuatro fechas sin conocer victorias (tres derrotas y un empate). “No estamos muy contentos ni estamos desesperados por este momento. Tuvimos lesiones importantes que sumaron para esta situación actual”, expresó el mandamás. Triqui medirá mañana a Luqueño.