Nacional

“La disciplina con el plantel se respeta”

Pedro Sarabia, el DT de Nacional, fue tajante en charla con sobre la medida adoptada con Gustavo Caballero, el futbolista que desde ayer entrena con la Reserva. “La disciplina con el plantel se tiene que respetar, no es la primera vez que sucede con él (Caballero). Tiene las condiciones para ser un gran jugador, pero mi postura es firme; él jugará en la Reserva”, dijo. Caballero señaló, a su vez: “Siempre cumplí con las exigencias”.



Sportivo Trinidense

De la Cruz cumple con la sanción

Luis De la Cruz (31 años), actualmente en Trinidense, quedó oficialmente habilitado desde ayer para volver a competir profesionalmente. “Desde hoy (ayer) estoy habilitado de vuelta. Estoy con ansias, con muchas ganas de volver a hacer lo que me gusta”, comentó De la Cruz en diálogo por radio Monumental 1080 AM. Recordemos que el futbolista cumplió con 14 meses de suspensión, a causa de dar doping positivo.



Sportivo Ameliano

Anuncian pocos tiques disponibles en el Sur

“Quedaban las últimas 500 entradas para el sector Vip Padrino, luego se agotaron en los demás sectores”, destacó el titular de Ameliano, Héctor Melgarejo. Recordemos que La V Azulada se enfrentará este sábado a Olimpia, en el estadio Villa Alegre en Encarnación en el denominado: “Este partido jugamos todos juntos”. Todo lo recaudado se destinará a diferentes instituciones benéficas de la ciudad encarnacena. Local es Ameliano.