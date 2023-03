Tacuary

“Golpe de rebeldía”

Carlos H. Paredes, DT de Tacuary, analizó la derrota ante Ameliano y mencionó qué debe mejorar el planteamiento pensando en la permanencia. “No hicimos un buen partido, tenemos que ser autocríticos. No existe otro camino que corregir los errores. Tenemos que dar un golpe de rebeldía si queremos seguir en Primera”.



Sportivo Trinidense

Gavilán confiado en conseguir la victoria

Pablo Gavilán, guardameta de Trinidense (10), en diálogo con ÚH confesó que el plantel se encuentra confiado en conseguir el resultado favorable ante Libertad (13). “Sabemos que no será fácil, pero estamos enfocados para sellar un buen resultado de local y por qué no, compartir la punta del torneo”, dijo Gavilán.